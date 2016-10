Discovery Channel 11:40 bis 12:25 Dokumentation Alien Sharks: Einzigartige Begegnungen USA 2015 Stereo 16:9 Merken In den Tiefen der Ozeane leben geheimnisvolle Wesen, die bisher kaum ein Mensch zu Gesicht bekommen hat - darunter auch zahlreiche Haiarten! Diese Dokumentation begleitet Wissenschaftler auf drei verschiedenen Expeditionen: Dr. Dave Ebert, Direktor des Pacific Shark Research Center, ist vor der Küste Taiwans unterwegs. Hier will er den extrem seltenen Riesenmaulhai finden. Das Ziel: DNA-Proben sammeln und den bislang kaum erforschten Meeresbewohner mit einem Satellitensender markieren. Am anderen Ende der Welt, im Golf von Mexiko, sucht Meeresökologe Dean Grubbs nach Lebensformen in einem Unterwasser-Canyon. Die Wissenschaftler gehen davon aus, das hier unter anderem der seltene ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alien Sharks: Close Encounters Altersempfehlung: ab 12