Discovery Channel 07:45 bis 08:30 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Auf Verfolgungsjagd USA 2013 Stereo 16:9 "The Fast and the Curious" : In dieser Episode treten Adam und Jamie mächtig aufs Gaspedal. Die neugierigen Hobby-Wissenschaftler nehmen Verfolgungsjagd-Klassiker aus Actionfilmen unter die Lupe. Crashtest-Dummy "Buster" muss dabei einmal mehr als Prügelknabe herhalten. Kari, Tory und Grant zeigen unterdessen, wie man sich ungebetene Gäste aus dem Tierreich vom Leib hält. Kann man mit Katzenstreu, Mottenkugeln und Chili Schlangen verjagen? Originaltitel: MythBusters