Spiegel Geschichte 22:15 bis 23:05 Dokumentation Gangster - Die Geschichte des organisierten Verbrechens Revolution und Anarchie USA 2013 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 1: Die Anfänge der organisierten Kriminalität in den USA reichen zurück bis in die Kolonialzeit. Prohibition und das wachsende Geschäft mit Schwarzbrennereien haben vielen Gangstersyndikaten zum Aufstieg verholfen. Die erste Folge der Doku-Reihe berichtet von den ersten Schritten der großen Unterweltbosse. Originaltitel: Gangster Empire