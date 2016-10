Spiegel Geschichte 13:55 bis 14:45 Dokumentation Die Kennedy-Skandale - JFK und die Frauen GB 2006 Stereo 16:9 Merken Der Film bricht mit dem Mythos des tadellosen Präsidenten John F. Kennedy. Denn seine zahllosen Affären waren nicht nur Kavaliersdelikte. Vier dieser Frauen sollten seine Präsidentschaft ernstlich gefährden. Alle vier -darunter auch Marilyn Monroe- wurden vom FBI als Sicherheitsrisiko eingestuft: drei wegen ihrer angeblichen Beziehungen in kommunistische Kreise, eine wegen ihrer Verbindung zu Mafia-Bossen. Am Höhepunkt des Kalten Krieges riskierte Kennedy die Sicherheit seines Landes - für Sex. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: JFK's Women: the Scandals Revealed