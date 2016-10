Spiegel Geschichte 07:40 bis 08:35 Fußball Firma Fußball GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: In England erfunden, in Europa, Afrika und Südamerika zu Hause, ist Fußball ein Milliardenmarkt geworden. Und das nicht erst, seit das Bosman-Urteil den Weg für den weltweiten Spielerhandel ebnete. Es geht um dicke Geschäfte zwischen Vereinen, Spielern, Agenten und Medien. In der Geschichte des Fußballs zeigen sich auch die Gewinner und Verlierer eines Systems, bei dem "das Runde muss ins Eckige" zu einem alles entscheidenden Wirtschaftsfaktor geworden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How much is enough

