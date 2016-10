RTL Crime 21:45 bis 22:30 Krimiserie CSI: NY Zwielicht USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 4: Sergeant Danny, der einst für das CSI gearbeitet hat, trifft sich nach Feierabend mit seinen Polizeirekruten auf ein Bier. In der Kneipe wird seine attraktive Kollegin Lauren schnell von einem angetrunkenen Mann belästigt. Danny greift ein und setzt den Mann namens Peter an die Luft. Das lässt dieser jedoch nicht auf sich sitzen und so schlägt er den Sergeant nieder, als dieser die Kneipe verlässt. Danny wird ohnmächtig, doch als er seine Augen wieder aufschlägt, liegt sein Angreifer tot neben ihm. Seine ehemaligen Kollegen übernehmen diesen heiklen Fall und erfahren von Lauren, dass sie Peter aus Notwehr erschießen musste - er hatte zuvor die Waffe gezogen und auf sie und Danny ge In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Skipp Sudduth Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 16