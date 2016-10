RTL Crime 11:50 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Lösegeld für einen Jumbo USA 1983 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 13: Das A-Team wird bei einer spektakulären Flugzeugentführung um Hilfe gebeten. Hannibal bietet sich im Austausch gegen die Geiseln an. Die Entführer akzeptieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Mr. T (B.A. Baracus) Andrew Robinson (Jackson) Alan Stock (Thomas) Originaltitel: The A-Team Regie: Ron Satloff Drehbuch: Patrick Hasburgh Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6