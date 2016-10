RTL Crime 07:45 bis 08:35 Actionserie Das A-Team Bis dass der Tod uns scheidet USA 1983 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 12: Das A-Team befreit in ritterlicher Manier die schöne und reiche Jackie Taylor aus den Fängen des skrupellosen Calvin Cutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Melinda Culea (Amy Alleny) Janice Heiden (Jackie Taylor) Jenny Neumann (Tracy Scott) Originaltitel: The A-Team Regie: Guy Magar Drehbuch: Babs Greyhosky, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6

