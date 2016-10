Junior 18:00 bis 18:15 Jugendserie Hotel 13 Der Bolero von Liv B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Liv, Anna und Tom verstecken sich während Ravels Auftritt in der Empfangshalle. Sie sehen Robert und Magelaan und folgen ihnen bis in die Dünen. Tom und Anna können nicht hören, was gesagt wird und Liv drückt den Zweig des Liebesbaums beiseite. Sie begreift nicht, dass diese kleine Handlung sehr große Folgen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom Kepler) Marcel Glauche (Flo Tuba) Gerrit Klein (Jack Leopold) Antje Mairich (Marion Kepler) Jörg Moukaddam (Lenny Bode) Peter Nottmeier (Richard Leopold) Carola Schnell (Anna Jung) Originaltitel: Hotel 13 Regie: Dennis Bots Altersempfehlung: ab 6