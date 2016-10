Junior 16:00 bis 16:25 Trickserie Kein Keks für Kobolde Stinkwut D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Es stinkt, weil der Abfluss der Toiletten auf Mias und Gelbschopfs Campingplatz kaputt ist. Mia gerät mit den Kobolden in Streit. Denen passt gar nicht, dass Gelbschopf mit einem Bagger versucht, Erde auf die Abflussbrühe zu schütten. Mag sein, dass die dann nicht mehr so furchtbar stinkt. Doch der Bagger ist brüllend laut und zerstört nicht nur die Ruhe des Waldes, sondern mit seinen groben Ketten auch noch die Wanderpfade und die Heimat der Ameisen. Als Gelbschopf den Bagger für einen Moment verlässt, nutzen die Kobolde die Gunst des Augenblicks. Sie machen sich über die Baumaschine her! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Rob George Musik: Guy Michelmore