Junior 07:35 bis 08:00 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Chucks Cousin Buck USA, CDN 2010 Stereo 16:9 110 A Chuck möchte sich gemeinsam mit seinen Freunden Soku, Diego und Boomer in Teamarbeit üben, um eine Felgenball-Mannschaft aufzustellen. Doch dann kommt sein kleiner Cousin Buck zu Besuch, der auch mitspielen möchte. 110 B Chuck lernt auf dem Rastplatz Campster kennen, der schon die ganze Welt bereist hat. Das bringt ihn auf die Idee, mit seinen Freunden eine Nacht zelten zu gehen. Um auf alles vorbereitet zu sein, verordnet Chuck seinen Freunden einen Tag Camping-Training. Alle sind begeistert, lediglich Diego hat ein wenig Angst, da er noch nie woanders übernachtet hat. Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6