Heimatkanal 23:25 bis 01:00 Heimatfilm Waldrausch A 1962 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der renommierte Ingenieur Ambros Lutz kehrt in seinen Geburtsort Maria Schnee zurück, um dort ein schwieriges Projekt zu leiten. Das kleine Gebirgsdorf soll samt Bewohnern umgesiedelt werden, um den Bau eines Staudamms zu ermöglichen. Die Einheimischen wehren sich vehement, allen voran der vermögende Crispin Sagenbacher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Hold (Beda) Gerhard Riedmann (Ambros Lutz) Ingeborg Schöner (Annette von Larenburg) Sieghardt Rupp (Crispin Sagenbacher) Alexander Trojan (Boris von Larenburg) Adrienne Gessner (Die Ziebelingen) Paul Hartmann (Der alte Stuiber) Originaltitel: Waldrausch Regie: Paul May Drehbuch: Erna Fentsch, Kurt Heuser Kamera: Elio Carniel Musik: Johannes Fehring Altersempfehlung: ab 12