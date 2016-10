Heimatkanal 21:50 bis 23:25 Abenteuerfilm Freddy unter fremden Sternen D 1959 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Kanada will Freddy mit seinem gewitzten kleinen Freund, dem Waisenjungen Stefan, seine geerbte Farm bewirtschaften. Das Land ist nur wenig fruchtbar, doch es verfügt über reiche Kupfervorkommen - von denen allerdings nur Freddys skrupelloser Nachbar O'Brien weiß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddy Quinn (Freddy) Gustav Knuth (Henry O'Brian) Vera Tschechowa (Manuela) Christian Machalet (Stefan) Dieter Eppler (Ted O'Connor) Ursula Krieg (Tante Gret) Benno Sterzenbach (Mr. Miller) Originaltitel: Freddy unter fremden Sternen Regie: Wolfgang Schleif Drehbuch: Gustav Kampendonk, Aldo von Pinelli Kamera: Heinz Pehlke Musik: Lothar Olias Altersempfehlung: ab 6