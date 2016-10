Heimatkanal 17:50 bis 18:35 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 291 Verloren gegangen D 2011 Stereo 16:9 Merken Förster Stefan Leitner und seine Mitarbeiter haben mit Sturmschäden alle Hände voll zu tun. Auch das Dach des Rathauses wurde durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen, was in den ohnehin schon knappen Haushalt eine beträchtliche Lücke reißt. Die Gemeinde muss sparen, und schnell steht ein erstes Projekt auf der Streichliste: der Naturpark. Stefan schafft es, mit Bürgermeister Kögl eine Schonfrist auszuhandeln. Nun muss er innerhalb kürzester Zeit einen effektiven Finanzierungsplan auf die Beine stellen. - Die Urlauberfamilie Petersen macht eine Waldwanderung. Da eskaliert ein Streit, sodass Tochter Mia mitten in der Nacht Reißaus nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Günther Schramm (Josef Neureuther) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Maxi Warwel (Daniela Königstein geb. Stadler) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Niels Holle, Anke Winschewski Kamera: Helge Peyker Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12