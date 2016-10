Heimatkanal 07:20 bis 08:45 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Mama macht mobil D 1988 Stereo Merken Heute im Theaterstadl: Bei Schöberls arbeitet der Vater tags, und abends will er seine Ruh. Die Mutter opfert ihre ganze Ar- beitskraft einem staubfreien Haushalt. Der Sohn Sigi, ein Student der Psychologie, will seine Studienweisheit zu Hause verwerten und führt g'scheite Reden, um diesem Einerlei Abhilfe zu schaffen - und stößt auf taube Ohren. Da erscheint unerwartet eine Freundin der Mama, eine fesche, selbstbewußte Inhaberin einer gutgehenden Boutique. In Frau Schöberl sieht sie das lange gesuchte Mannequin, um ihr Angebot für vollschlanke Damen wirkungsvoll zu präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Seyfried (Heinrich Schöberl) Gerda Steiner (Berta Schöberl) Rudi Decker (Sigi, beider Sohn) Peter Steiner (Opa Schöberl) Heidi Voss-Eck (Alma Dünnwald) Franz. A. Huber (Otto Dünnwald) Gerda Steiner-Schönberger (Gila, Freundin von Berta) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Ulla Kling Kamera: Utz Lichtenberg