Pro7 MAXX 16:30 bis 18:35 Magazin Galileo 360° USA - Land der unbegrenzten Möglichkeiten USA - Land der unbegrenzten Möglichkeiten D 2014 16:9 HDTV Merken In Amerika gibt es tatsächlich nichts, das es nicht gibt. "Galileo 360°" taucht tief in das Kuirositätenkabinett auf der anderen Seite des Atlantiks ein. Wer im Sport schon alles gesehen zu haben glaubt, sollte zum Beispiel mal einen Blick auf die Redneck Games werfen. Wer persönlich vorbeischauen möchte, sollte sich aber vorher gut informieren. Denn einige amerikanische Gesetze sind noch merkwürdiger als die Amerikaner selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°