Pro7 MAXX 11:30 bis 12:25 Dokumentation extreme mit Niels-Peter Jensen Water Challenge per Snowmobil D 2016 16:9 HDTV Merken Niels-Peter will Adrenalin im Körper spüren und wagt einen Extremversuch: mit dem Snowmobil übers Wasser brettern. Gemeinsam mit seinem Kumpel Stephan muss Niels zuerst Snowmobil fahren lernen. Am See braucht er dann seinen ganzen Mut und volle Entschlossenheit, um nicht baden zu gehen. Denn er muss die ganze Zeit Vollgas fahren! Wir zeigen aufregende Fehlversuche inklusive Absaufen. Doch Niels gibt nicht auf. Wird es ihm gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: extreme mit Niels-Peter Jensen

