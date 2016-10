Bayern 4 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) 2016-10-07 05:03 Merken <bk>Wladyslaw Szpilman: "Walzer im alten Stil" (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: John Axelrod)<ek><bk>Francesco Geminiani: Concerto grosso d-Moll, "La Follia" (The English Concert, Leitung: Trevor Pinnock)<ek><bk>Giuseppe Martucci: Noveletta op. 82 (James Clark, Violine; Philharmonia Orchestra, Leitung: Francesco D'Avalos)<ek><bk>Manuel de Falla: "Suite populaire espagnole" (Leila Josefowicz, Violine; John Novacek, Raymund Havenith, Klavier)<ek><bk>Conradin Kreutzer: Variationen B-Dur (Klaus Thunemann, Fagott; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Jacob Gade: "Tango Jalousie" (Quadro Nuevo)<ek>. In Google-Kalender eintragen