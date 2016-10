Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Bühne frei im Studio 2... Highlights aus der Konzertsaison 2015/16 Merken Es gebe so viele Quellen, die ihn inspirieren, musikalische Helden ebenso wie Geschichten, Filme und Skulpturen, sagt der amerikanische Bassist Stephan Crump, der mit den Gitarristen Liberty Ellman und Jamie Fox im März 2016 ein Konzert der Reihe "Bühne frei im Studio 2" spielte. Der ruhige, hypnotisch zirkelnde Jazz, den er aus diesen Einflüssen geschaffen hat, steht in dieser Jazztime ebenso auf dem Programm wie die melodiösen Modern Jazz Kompositionen des in New York lebenden und aus Regensburg stammenden Saxofonisten Tobias Meinhart, dessen Band "Natural Perception" mit der Trompeterin Ingrid Jensen im Mai zu Gast war im Funkhaus der BR in München. Und der österreichische Gitarrenvirtuose Alex Machacek, der im Juli mit seinem "Fabulous Austrian Trio" die Saison beschlossen hat, wird noch einmal seine lyrische Seite auspacken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Beate Sampson Gäste: Gäste: "Tobias Meinhart's Natural Perception", Alex Machacek's Trio FAT, Stephan Crump's Rosetta Trio