Bayern 4 20:03 bis 22:05 Sonstiges Konzertabend Ludwig van Beethoven: "Leonoren-Ouvertüre Nr. 2" Benjamin Britten: "Our Hunting Fathers" op. 8 Michael Tippett: "A Child of Our Time", Oratorium (Sophie Bevan, Sopran; Karen Cargill, Mezzosopran; Mark Padmore, Tenor; Brindley Sherratt, Bass; Chor des Bayerischen Rundfunks; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Ryan Wigglesworth)