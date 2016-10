Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges Das Musik-Feature Von Wolfsschluchten und Wolfstönen. Der canis lupus und die Musik 2016-10-08 14:05 Merken Richard Wagner war von ihm inspiriert, und die Pianistin Hélène Grimaud lässt sich von ihm musikalisch anregen; das isländische Edda Epos und viele amerikanische Lieder besingen ihn: Der Wolf steckt tief in unserer musikalischen Kulturgeschichte, in unserem Hören, unserer Musik. Die Waisenkinder säugende, liebevolle Wölfin zieht sich durch europäische Balladen, der Wolf als einsam Kraftvoller wird von amerikanischen Indianern als "Bruder" besungen. In Europa tritt der Wolf ab dem Mittelalter allerdings als Bösewicht auf, als nächtens heulendes Raubtier: Warum geht uns das Heulen des Wolfes "durch Mark und Bein?" Welche psycho-akustischen Gründe lassen uns das Heulen mit Gefahr und Alarm verbinden? Warum muss der Wolf in der Namensgebung der "Wolfsquinte" herhalten? Und was steckt dahinter, wenn Peter und der Wolf im gleichnamigen musikalischen Märchen Frieden schließen, der "böse Wolf" rehabilitiert wird? In Google-Kalender eintragen