Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Georg Friedrich Händel: "Wassermusik", Suite Nr. 2 D-Dur (Orpheus Chamber Orchestra)<ek><bk>Luigi Boccherini: Gitarrenquintett D-Dur (Rolf Lislevand, Gitarre; Carmina Quartet)<ek><bk>Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 83 g-Moll (Münchner Philharmoniker, Leitung: Rudolf Kempe)<ek> Zum 80. Geburtstag des Dirigenten Charles Dutoit <bk>Hector Berlioz: "Béatrice et Bénédict", Ouvertüre (Orchestre symphonique de Montréal)<ek><bk>Frédéric Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 e-Moll (Martha Argerich, Klavier; Orchestre symphonique de Montréal)<ek><bk>Francis Poulenc: "Les biches", Ballett-Suite (Orchestre National de France)<ek><bk>Sergej Prokofjew: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll (Gil Shaham, Violine; The Knights, Leitung: Eric Jacobsen)<ek><bk>Franz Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 2 (Budapest Festival Orchestra, Leitung: Iván Fischer)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 52 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 47 Min.