Tele 5 00:00 bis 01:40 Horrorfilm Pterodactyl - Urschrei der Gewalt USA 2005 2016-10-10 03:40 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der junge, attraktive Professor Dr. Lovecraft reist mit einem sechsköpfigen Team junger Akademiker in den Norden der Türkei nahe der armenischen Grenze, wo angeblich am Kraterrand eines noch aktiven Vulkans archäologische Überraschungen ihrer Entdeckung harren. Doch hält die Gegend weitere Überraschungen bereit: So treibt dort eine Terroristenbande ihr Unwesen, derweil aus dem dichten Tann längst ausgestorben geglaubte Flugsaurier die Studenten ins Visier nehmen. Zum Glück ist ein Platoon von GIs zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Cameron Daddo (Prof. Michael Lovecraft) Coolio (Capt. Bergen) Amy Sloan (Kate Heinlein) George Calil (Serling) Ivo Cutzarida (Yolen) Steve Braun (Willis Bradbury) Mircea Monroe (Angie Lem) Originaltitel: Pterodactyl Regie: Mark L. Lester Drehbuch: Mark Sevi Kamera: George Mooradian Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 18