Tele 5 01:40 bis 03:04 Horrorfilm Monsterwolf USA 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei ihren Versuchen, in der Nähe eines uralten indianischen Artefaktes Ölbohrungen anzustellen, befreit eine Gruppe von Arbeitern versehentlich einen Wolfsgeist, der nicht einen von ihnen am Leben lässt. Um die aufgebrachte Öffentlichkeit nach dem Vorfall wieder zu beruhigen, engagiert der ruchlose Magnat Stark die engagierte Anwältin Maria. Sie stammt aus der Gegend und trifft alsbald auf ihre alte Flamme Yale. Mit ihm und dem lustigen Griff will sie dem Geheimnis der Mordserie auf die Spur kommen und gerät damit selbst in Todesgefahr. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leonor Varela (Maria) Robert Picardo (Stark) Marc Macaulay (Sheriff Bennett) Steve Reevis (Chief Turner) Jason London (Yale) Jon Eyez (Coughlin) Griff Furst (Chase) Originaltitel: Monsterwolf Regie: Todor Chapkanov Drehbuch: Charles Bolon Kamera: Lorenzo Senatore Musik: Miles Hankins Altersempfehlung: ab 16