kabel eins 00:00 bis 00:55 Krimiserie Navy CIS Wege zum Ruhm USA 2005 16:9 HDTV Merken Ein Barkeeper findet in seinem Bett die Leiche von Manda King, einer Petty Offizierin der Navy. Der Barkeeper hat aber mit der Sache nichts zu tun, wie Abby in ihrem Labor zweifelsfrei nachweist. Dann kommt das NCIS-Team einem Club auf die Spur, in dem Mandas Schwester unter dubiosen Umständen arbeitet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Summer Diamond (Summer Diamond) Mya (Samantha 'Jade' King) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tom Wright Drehbuch: Frank Military Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12