kabel eins 20:15 bis 21:10 Krimiserie Navy CIS Die schöne Tochter USA 2010 2016-10-08 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Selbstmordattentäter versucht, den Verteidigungsminister des fiktiven Landes Belgravien mit in den Tod zu reißen. Andor Gorgova kommt unverletzt davon, doch ein Navy Sergeant kommt bei dem Anschlag ums Leben. Der NCIS, der den Fall ans FBI weitergeben muss, soll aber Gorgovas Tochter, die in den USA studiert, beschützen. Adriana wird aber trotz Tonys und McGees Anwesenheit entführt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Don McGill, Frank Cardea, George Schenck Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12