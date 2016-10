kabel eins 07:40 bis 08:30 Krimiserie Body of Proof Unschuldig schuldig USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jake Brady wird nach einer Rave-Party tot aufgefunden. Der 17-Jährige konnte anscheinend noch den Notruf wählen, aber zu spät. Megan und ihre Kollegen befragen Jakes Eltern. Diese streiten ab, dass ihr Sohn Drogen zu sich nahm. Die gerichtsmedizinische Expertin hat Drogenspuren in Jakes Körper gefunden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Megan Hunt) Jeri Ryan (Kate Murphy) John Carroll Lynch (Detective Bud Morris) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Sonja Sohn (Detective Samantha Baker) Geoffrey Arend (Ethan Gross) Windell Middlebrooks (Curtis Brumfield) Originaltitel: Body of Proof Regie: Christine Moore Drehbuch: Sunil Nayar Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12