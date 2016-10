TLC 23:50 bis 00:45 Dokusoap Ein perfekter Mord Der Mann mit den zwei Gesichtern USA 2014 Merken James und Julie Keown sind ein echtes Traumpaar. Der erfolgreiche Radiomoderator und die Krankenschwester führen eine glückliche Ehe und wollen eine Familie gründen, als James ein geniales Angebot bekommt: einen Studienplatz in Harvard nebst Stipendium. Obwohl das Paar deshalb von Missouri nach Massachusetts ziehen muss, willigt Julie ein. Doch kurz nach dem Umzug bekommt die junge Frau Nierenprobleme, die sie schon als Kind hatte. Die Beschwerden sind schlimmer denn je, Julie dehydriert und fällt eines Tages ins Koma, aus dem sie nicht mehr erwacht. Als ihre Leiche untersucht wird, ist das Entsetzen groß: Julie ist an einem tödlichen Gift gestorben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Perfect Murder