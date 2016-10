TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap The Crime Chronicles Skandal der stummen Zeugen USA 2014 Merken Kitty Genovese wurde im Jahr 1964 im New Yorker Stadtteil Queens von einem brutalen Psychopathen vor ihrem Haus ermordet. Die Kleidung der jungen Frau war zerfetzt, sie hatte Stichwunden am ganzen Körper. 1964 gab es in New York hunderte Morde, aber weltberühmt wurde nur dieser eine. Nicht wegen des Opfers und auch nicht wegen des Täters - sondern wegen der Zeugen: 38 Nachbarn sahen zu, wie eine Frau starb. Sie flehte einen von ihnen um Hilfe an, während sie attackiert wurde, aber er reagierte nicht. Mehrere Leute hörten ihre Schreie, manche beobachteten das Verbrechen sogar von den Fenstern aus! Und als es vorbei war, gingen alle wieder zu Bett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Crime To Remember