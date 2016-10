TLC 18:00 bis 18:30 Dokusoap Style Surprise Jackie / Liz USA 2015 Merken Jackie mag leuchtende Farben und liebt Katzen über alles. Dies spiegelt sich auch im Stil der 22-Jährigen wider: wildgemusterte, grellbunte Klamotten, Pailletten und unzähligen Katzen-Applikationen. Jackie lebt noch bei ihren Eltern, spart aber für eine eigene Wohnung und die Kosmetik-Schule. Mutter Kim ist vom Look ihrer Tochter nicht begeistert und fürchtet, dass sie damit bei jedem Vorstellungsgespräch Probleme bekommt. Außerdem sähe sie es gerne, dass die junge Frau endlich auszieht. Auch Jackie selbst möchte nicht mehr als verrückte Katzen-Tante abgestempelt werden und hofft auf die modische Beratung von Expertin Stacy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run