TLC 15:45 bis 16:40 Dokusoap Undateables - Partnersuche mit Handicap Richard, Luke & Penny GB 2012 Richard leidet am Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus, und möchte nur Frauen kennenlernen, die nicht weiter als acht Kilometer von seinem Elternhaus entfernt wohnen und während des Treffens nicht essen. Der 23-jährige Luke hat das Tourette-Syndrom und ist vor seiner Verabredung mit Lucy sehr aufgeregt: Aus Angst, eine Frau übel zu beschimpfen, hatte er noch nie zuvor ein Date. Auch die kleinwüchsige Penny, die mit Glasknochen geboren wurde, steht vor ihrem ersten Rendezvous. Eigentlich träumt die junge Frau von einem stattlichen Polizisten und ist etwas enttäuscht, als der schmächtige Max erscheint. Originaltitel: The Undateables