TLC 13:50 bis 14:50 Dokusoap Liebesgrüße aus Alaska Der Girls-Code USA 2013 Bei den Alaskanerinnen herrscht schlechte Stimmung. Jenny und Heather haben sich beide in denselben Mann verliebt und tragen ihre Eifersucht offen vor den anderen Frauen aus. Tina hat bei den Männern einfach kein Glück und gerät immer wieder an die falschen. Nach einem letzten schrecklichen Date ist sie total desillusioniert und fällt eine Entscheidung. Allein Lacy und Sabina schweben mit ihren Miami-Männern auf Wolke sieben. Wer hat nun die große Liebe gefunden? Originaltitel: Alaska Women Looking For Love