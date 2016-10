TLC 07:45 bis 08:10 Dokusoap Curvy Brides - Heiraten in XXL Das perfekte Hochzeitsfoto USA 2015 Merken Yukias und Yuneisias Hochzeitssalon für Mollige ist ein echter Familienbetrieb, in dem alle Kundinnen wie Schwestern behandelt werden. Denn seit Yukia bei ihrer eigenen Trauung in ein Kleid gequetscht wurde, das sie wie eine Presswurst aussehen ließ, kennt sie die Probleme kräftiger Bräute. Klientin Jennifer kommt heute mit einer Freundin zu "Curvaceaous Couture" und lässt sich in allen Modellen fotografieren. Sie möchte ihre Hochzeitsfotos nämlich stolz herzeigen und nicht bis ans Ende ihrer Tage verstecken müssen. Kundin Victoria hat ein anderes Problem: Sie ist im achten Monat schwanger und versucht im letzten Moment ein passendes Brautkleid zu ergattern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Curvy Brides