N24 Doku 23:50 bis 00:45 Dokumentation Die UFO-Akten: Das Star Wars-Programm USA 2014 2001 und 2002 drang der britische Hacker Gary McKinnon in 97 Computer der NASA und der amerikanischen Streitkräfte ein. Im "Solar Warden"-Programm fand er angeblich hoch sensible Informationen über die Existenz außerirdischen Lebens und den geplanten Aufbau einer amerikanischen Space-Flotte. Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. Schauspieler: Dave Bean (Radar Officer) Dwight Equitz (Himself - UFO Researcher) Kevin R. Grazier (Himself) Jason McClellan (Himself - UFO Journalist) Jeremy Ray (Himself - Host) John Ventre (Himself - Host) Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Regie: Mitch Marcus Musik: Devin Powers