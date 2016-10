N24 Doku 21:00 bis 22:05 Dokumentation Geheimnisse des Weltalls: Aliens USA 2007 Merken Gibt es außerirdisches Leben? Noch vor mehr als dreißig Jahren gab es hierzu viele Theorien - aber kaum wissenschaftliche Fakten. Mittlerweile haben sich in der Forschung die Hinweise auf außerirdisches Leben verdichtet. Hochmoderne Teleskope, Roboterfahrzeuge und sogar Untersuchungen auf der Erde liefern neue Erkenntnisse. Die Dokumentation "Geheimnisse des Weltalls: Aliens" geht der Frage nach, ob wir "E.T." irgendwann wirklich begegnen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved