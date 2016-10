N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Das Philadelphia-Experiment: Kann ein starkes Magnetfeld ein Schiff unsichtbar machen? Das Philadelphia-Experiment: Kann ein starkes Magnetfeld ein Schiff unsichtbar machen? D 2015 Merken Oktober 1943: Ein Matrose will gesehen haben, wie die US-Marine ein Kriegsschiff mithilfe eines starken Magnetfeldes unsichtbar gemacht und in Minutenschnelle sogar an einen entfernten Ort gebeamt hat. "Welt der Wunder" geht einer unglaublichen Geschichte auf den Grund. Außerdem: Das Geschäft mit den Blüten - wie gehen Geldfälscher vor? Und: Mythos Seeungeheuer - was ist dran an der Legende vom Riesenkalamar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder