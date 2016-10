DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand "Das geht auch auf einem Bass". Der Kontrabassist Wies de Boevé Merken Zu Hause gab es überall Musik. Drei Schwestern und zwei Brüder. Mittendrin, mit seiner Geige, Wies de Boevé. Spaß machte es ihm nicht. Der kommt erst, als er im Schulorchester mitspielen darf. Er wechselt zum Kontrabass. Zupft den Bass in einer Jazzband. Dann geht plötzlich alles sehr schnell. Studium in Zürich, Luzern und Berlin. Erste Wettbewerbserfolge. 2015 ein Preis beim Deutschen Musikwettbewerb. Wies de Boevé ist der erste Kontrabassist in der über 40-jährigen Wettbewerbsgeschichte. Heute ist er stellvertretender Solo-Kontrabassist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und spielt als Kammermusiker in verschiedenen Ensembles. Auf seiner Debüt-CD präsentiert der Belgier seinen Kontrabass in den unterschiedlichsten Facetten mit Werken von Reinhold Gliere, Giovanni Bottesini, Joseph Jongen, Teppo Hauta-aho und Astor Piazolla. In Google-Kalender eintragen