DR Kultur 20:03 bis 22:00 Sonstiges Konzert Tenso Days Jean Mouton: Ave Maria Virgo Serena Anonymus: Doleo super te (14. Jahrhundert) Guillaume Dufay: Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Anonymus: Rachel plorans (Fleury Manuskript) Jean Mouton: Nesciens Mater Pelle Gudmundsen Holmgreen: Three Stages (Ars Nova Copenhagen, Leitung: Paul Hillier) David Wikander: Förvårskväll Folke Rabe: Joe's Harp Daniel Börtz: I mörkret av röster Hugo Alfvén: Aftonen Karin Rehnqvist: Davids nimm Gustav Lindsten: Penumbra Ingvar Lidholm: Libera me Ludvig Norman: Jordens oro viker (Eric Ericson Kammerchor, Leitung: Florian Benfer) Frank Martin: Sanctus, Agnus Dei, aus. Messe für Doppelchor (Tenso Europe Chamber Choir, Leitung: Paul Hillier)