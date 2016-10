DR Kultur 19:30 bis 20:00 Sonstiges Zeitfragen Literatur Literarische Appetithappen. Broschüren machen Lust auf schwere Kost Merken Wie bringen Literaturverlage Bücher unter die Leute, die es schwer haben wegen ihres gewaltigen Umfangs, ihrer Komplexität, ihrer Fremdheit oder auch nur wegen eines fremd klingenden Autorennamens? Neuerdings geben Verlage der geneigten Leserschaft aufwändig gestaltete Broschüren an die Hand, Hefte zum Buch. Es sind Köder mit Auszügen, Interviews, Fotos, Biografischem, Rezensionen, Essays. Manchmal schwellen sie zu schmalen Büchern an und werden verkauft, nicht mehr verschenkt. Ihr Tenor ist natürlich lobend: Sie sollen ja Appetit auf das Buch machen. Was hat es mit diesen Paratexten auf sich? Wohin gehören sie im Dickicht der Texte rund um Bücher, den Anzeigen, Verlagsvorschauen, Klappentexten, Blogs, Kritiken etc.? Wer plant und schreibt sie? Ein Streifzug durch die Welt literarischer Lockmittel. In Google-Kalender eintragen