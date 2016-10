DR Kultur 13:30 bis 14:00 Sonstiges Länderreport Deutsche Rufe (12). "Keine Gewalt" Merken "Keine Gewalt!" - ein Ruf der Wende, eine Losung ihrer Zeit. Nachdem Sicherheitskräfte versuchten, die ersten Montagsdemonstrationen in Leipzig gewaltsam zu unterbinden und es am 4. Oktober 1989 am Dresdner Hauptbahnhof zu blutigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften kam, liegt der Ruf "Keine Gewalt!" schon in der Luft. Doch wann wurde er zuerst gerufen? Wo? Und von wem? Der bunt geschmückte Palast der Republik in der Hauptstadt ist am 7. Oktober 1989, dem Republikgeburtstag, nur noch Fassade - die Sicherheitskräfte knüppeln eine Demonstration derer, denen nicht zum Feiern zumute ist, blutig nieder. Und die Masse ruft im Chor: "Keine Gewalt!". In einer Leipziger Montagsdemonstration taucht der Ruf "Keine Gewalt" vermutlich am 9. Oktober zum ersten Mal auf. In Google-Kalender eintragen