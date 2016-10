kabel1 classics 21:30 bis 22:50 Actionfilm Priest USA 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kirche vs. Vampire - Gänsehaut garantiert: Jahrhunderte andauernde Kriege zwischen Menschen und Vampiren haben die Welt zerstört. Aus einer letzten, legendären Schlacht tritt ein Priester als Gotteskrieger hervor. In von Finsternis und Unterdrückung geprägten Verhältnissen lebt er nun in einem von der Kirche beherrschten Ort. Erst als die Nichte des Priesters von einer Horde mordender Vampire entführt wird, bricht er seinen heiligen Eid und beginnt einen Kreuzzug gegen das Böse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Bettany (Priester) Karl Urban (Schwarzer Hut) Cam Gigandet (Hicks) Maggie Q (Priesterin) Lily Collins (Lucy Pace) Christopher Plummer (Monsignore Orelas) Stephen Moyer (Owen Pace) Originaltitel: Priest Regie: Scott Stewart Drehbuch: Cory Goodman Kamera: Don Burgess Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16