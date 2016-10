Silverline 02:45 bis 04:15 Horrorfilm Creature - Blood is Blood USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Sechs junge Freunde machen sich auf um in Louisiana Urlaub zu machen. An einer Tankstelle erzählt ihnen ein alter Mann von der Legende des """"Lockjaw"""", eine Bestie halb Mensch, halb Krokodil, die in einer einsamen Hütte tief im Sumpf leben soll. Die Freunde machen sich über diese Grusel-Story lustig, und wollen die Hütte aufsuchen um zu beweisen, dass dies alles nur Humbug ist. Doch als einer nach dem anderen von ihnen in den Sümpfen verschwindet, ahnen sie, dass mehr Wahrheit in der Geschichte steckt, als sie glaubten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mehcad Brooks (Niles) Serinda Swan (Emily) Dillon Casey (Oscar) Lauren Schneider (Karen Parker) Aaron Hill (Randy Parker) Amanda Fuller (Beth) Wayne Pére (Bud) Originaltitel: Creature Regie: Fred Andrews Drehbuch: Tracy Morse, Fred Andrews Musik: Kevin Haskins Altersempfehlung: ab 18