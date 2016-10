Silverline 01:15 bis 02:45 Horrorfilm Coffin Baby USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Die Traumfabrik Hollywood ist in Panik, denn immer wieder verschwinden Menschen auf geheimnisvolle Weise. Ein brutaler Serienkiller hat eine junge Frau gefangen genommen und gefoltert. Jetzt bringt er immer mehr neue Opfer an und zwingt die Frau, zuzusehen, wie er die anderen auf bestialische Art und Weise tötet. Nur durch festen Glauben und Willen übersteht das Opfer diese unmenschliche Tortur, doch als sie es tatsächlich schafft, ihrem Peiniger zu entkommen, wird der Horror für sie nur noch schlimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Krause (Detective Cole) Bruce Dern (Vance) Ethan Phillips (Bob) Clifton Powell (Detective Wehage) Allison Kyler (Sabrina) Chauntal Lewis (Samantha Stevens) Elissa Dowling (Tina) Originaltitel: Coffin Baby Regie: Dean Jones Drehbuch: Josh Edwards, Dean Jones Kamera: David Bridges Musik: Michael Huey, Terry Huud Altersempfehlung: ab 18