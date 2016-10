Silverline 12:50 bis 14:30 Horrorfilm Frankenstein Corpses USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Wenn wir etwas aus der aktuellen Zombie-Welle gelernt haben, ist es erstens, dass Untote nichts als Ärger und Wundbrand verursachen und zweitens, dass romantische Wochenenden in abgelegenen Blockhütten meist in humangastronomischen Exzessen, Mehrfachamputationen oder Schlimmerem enden. Nichtsdestotrotz fährt Nicholas mit einem befreundeten Pärchen ins Ferienhaus seiner Jugendliebe Sophia, um dieser endlich einen Antrag zu machen. Doch das Glück währt nicht lange: Die frisch Verlobte ertrinkt gleich am ersten Abend schicksalhaft in einem See. Für Nicolas bricht eine Welt zusammen. Am Boden zerstört doktert der Wissenschaftler mit einem selbstgebrauten Serum an der Leiche herum und siehe da, sie erwacht wieder zum Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Sandvoss (Nicholas) Nicole Vicius (Sophia) Guillermo Diaz (Henry) Tessa Thompson (Liz) Larry Cedar (Dr. Waldman) David H. Lawrence XVII (Officer Kirwin) Kelly Frye (Justine) Originaltitel: Exquisite Corpse Regie: Scott David Russell Drehbuch: Scott David Russell Musik: Jonathan Licht Altersempfehlung: ab 16