Silverline 03:50 bis 05:20 Actionfilm Blood and Bone USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Isaiah Bone wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und begibt sich unmittelbar in die Underground-Fighting-Szene. Die illegalen Straßenkämpfe werden in Los Angeles' Ghettovierteln ausgetragen und es winken ansehnliche Preisgelder. Bone ist nicht gut, er ist verdammt gut! Problemlos schlägt er die ersten Gegner und sein Name macht schnell die Runde. Sein Manager und Kleinganove Pinball wittert die große Kohle und peilt bereits Ringwetten an. Doch Bone ging es niemals um die Kämpfe oder das damit verbundene Preisgeld. Er will Rache - aber dazu muss er erst den weltbesten Fighter besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Jai White (Isaiah Bone) Julian Sands (Franklin McVeigh) Eamonn Walker (James) Dante Basco (Pinball) Nona Gaye (Tamara) Michelle Belegrin (Angela) Bob Sapp (Hammerman) Originaltitel: Blood and Bone Regie: Ben Ramsey Drehbuch: Michael Andrews Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 418 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 148 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 138 Min.