SAT.1 Emotions 01:30 bis 03:25 Krimiserie Der junge Montalbano Silvester I 2012 2016-10-09 08:00 16:9 HDTV Merken An Silvester zeigt sich einmal mehr, dass Montalbano ein Einzelgänger durch und durch ist. Statt mit Freundin oder mit Kollegen "feiert" er allein im Hotelzimmer. Doch just an Silvester passiert ein Mord: Saverio Locastro, der Mann der Hotelbesitzerin Rosina, wird erschossen. Zunächst scheint es ein Unfall bei der Silvesterballerei zu sein. Doch dann wird klar, dass Saverio getötet wurde. Von der russischen Mafia? Oder hatte er andere Feinde? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Riondino (Salvo Montalbano) Andrea Tidona (Carmine Fazio) Adriano Chiaramida (Padre di Montalbano) Alessandra Mortelliti (Milena) Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio) Katia Greco (Mery) Fabrizio Pizzuto (Catarella) Originaltitel: Il giovane Montalbano Regie: Gianluca Maria Tavarelli Drehbuch: Francesco Bruni, Andrea Camilleri Altersempfehlung: ab 12