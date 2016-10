SAT.1 Emotions 16:00 bis 16:45 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 31 D 2010 16:9 HDTV Merken Lena hört am Telefon, wie der kleine Luca in einen Unfall verwickelt wird. Glücklicherweise hat er nur ein paar Schrammen, dennoch möchte Lena nun für ihn da sein. Tony schöpft daraufhin neue Hoffnung. Die verzweifelte Janka erkennt erneut, dass Lena ihrem Sohn näher ist als sie selbst. Sie beschließt, dagegen etwas zu unternehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David) Johanna Liebeneiner (Amelie) Jenny Jürgens (Pia) Kostas Sommer (Tony) Janina Flieger (Vanessa) Urs Remond (Rafael) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Ralph Bridle Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer