Super RTL 09:40 bis 10:00 Trickserie Thomas & seine Freunde Die beste Lok der Welt GB 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Emily hat eine Panne und wird von Caitlin abgeschleppt. Daraufhin ist sie sehr begeistert von Caitlins Geschwindigkeit und ihrer eleganten Form. Emily hat das Gefühl, dass Caitlin einfach in allem besser ist als sie selbst. Auch ihre Freunde im Lokschuppen von Tidmouth schaffen es nicht, sie aufzumuntern. Erst als sie ihre Freundin Caitlin aus einer großen Gefahr rettet, erkennt Emily, dass Geschwindigkeit nicht alles ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Thomas the Tank Engine & Friends Regie: Dianna Basso, Don Spencer, David Stoten Drehbuch: Andrew Brenner Musik: Robert Hartshorne

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 52 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 47 Min.