SAT.1 Gold 22:00 bis 23:40 Tierfilm Frei geboren - Königin der Wildnis GB, USA 1966 Nach dem Roman von Joy Adamson 2016-10-09 10:35 16:9 Wildhüter George Adamson zieht zusammen mit seiner Frau Joy drei Löwenbabys mit der Flasche groß. Schweren Herzens müssen sie dann die heranwachsenden Löwinnen in den Zoo geben - aber von Elsa, Joys Liebling, können sie sich nicht trennen. Nach und nach jedoch sehen Joy und George die Notwendigkeit ein, Elsa wieder in die Wildnis zu entlassen. Doch dazu ist Elsa unfähig. Mühsam müssen ihr die Adamsons beibringen, Wild zu jagen ... Schauspieler: Virginia McKenna (Joy Adamson) Bill Travers (George Adamson) Geoffrey Keen (John Kendall) Peter Lukoye (Nuru) Omar Chambati (Makkede) Bill Godden (Sam) Bryan Epsom (Baker) Originaltitel: Born Free Regie: James Hill Drehbuch: Gerald L.C. Copley Kamera: Kenneth Talbot Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 6