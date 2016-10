SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Schwarz - Weiss USA 1993 2016-10-08 23:40 Merken In der Kirche von Colorado Springs geschehen auf einmal Wunder: Schwester Ruth hält eine heilige Messe ab, bei der Horace und Loren von ihren Gebrechen geheilt werden. Für Grace und Robert E. scheint es hingegen kein Happy End zu geben. Die beiden wollen gerne kirchlich heiraten, doch Reverend Johnson weigert sich, da die Gemeinde keine Schwarzen in der Kirche duldet. Dr. Quinn redet ihm ins Gewissen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Jim Knobeloch (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: James Keach Drehbuch: Toni Perling Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis